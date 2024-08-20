



Шольц отреагировал на "сокращение помощи Украине"

Германия была и остается страной, которая среди европейских государств предоставляет Украине наибольшую помощь, и продолжит поддерживать Украину, в частности, с помощью кредита на 50 млрд евро в рамках "Группы семи" (G7).



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Так канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на информацию немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) о якобы планах правительства Германии урезать бюджетные расходы. Авторы статьи утверждали, что Берлин вроде якобы планирует перестать выделять новые средства на военную помощь Украине.



"Мы продолжаем нашу поддержку: с помощью кредита в 50 млрд евро, который мы начинаем вместе с G7. Это позволит Украине закупить оружие в больших масштабах. Она может опираться на это", – написал канцлер Германии в соцсети Х (Twitter).



Ранее в Германии неоднократно заявляли, что будут оказывать поддержку Украине для защиты от российской агрессии столько времени, сколько нужно.