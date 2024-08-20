



Шайло Джоли отказалась от фамилии Питт

Три месяца назад 18-летняя Шайло Нувель Джоли-Питт подала заявку об отказе о фамилии отца. Спустя три месяца после того, как 18-летняя девушка подала законный запрос на отказ от фамилии своего отца Брэда Питта, изменение было удовлетворено. Вчера, в понедельник, ее ходатайство было удовлетворено, об этом сообщает NYP.



Вся процедура перемены фамилии заняла три месяца. Известно, что Шайло оплатила услуги адвоката самостоятельно.



Дело носило формальный характер, поэтому слушание не проводилось, петиция была просто удовлетворена в пользу дочери Анджелины Джоли.



Шайло присоединяется к своим братьям и сестрам, которые в последние годы отстранились от своего отца - Брэда Питта.



Брэд и Анджелина, 49 лет, имеют троих биологических детей, включая Шайло и 16-летних близнецов Вивьен и Нокс. Бывшая пара также усыновила троих детей.



