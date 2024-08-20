



Трамп: Харрис отменила дебаты 4 сенября, ей тяжело

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, что его оппонент-демократ Камала Харрис отменила свое участие в противостоянии между ними, которое должно было состояться 4 сентября на президентских выборах в США на телеканале Fox News.



"Я не удивлен таким развитием событий, я чувствую, что она знает, что ей будет тяжело", - сказал Трамп.



Между тем, Демократическая партия не заявляла об отмене противостояния.







