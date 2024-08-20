



"На две секунды я потеряла своего ребенка в море" — выжившая на яхте в Сицилии

Мать из Великобритании, находившаяся на борту яхты, затонувшей у берегов Сицилии, рассказала, как держала свою маленькую девочку над поверхностью моря, чтобы спасти ее от утопления.



Сообщается, что мать, которую зовут Шарлотта Голунски, ее партнер и дочь были среди 15 человек, спасенных с роскошной яхты Bayesian рано утром в понедельник, 19 августа.



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Шесть человек, включая британского технологического предпринимателя Майка Линча (владельца яхты), пропали без вести, один мужчина был найден мертвым за пределами места крушения.

