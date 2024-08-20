



В возрасте 117 лет умерла старейшая жительница Земли

Старейшая жительница планеты Мария Браньяс Морера скончалась в возрасте 117 лет, сообщила ее семья в социальных сетях во вторник, 20 августа.



Книга рекордов Гиннесса опубликовала заявление, подтверждающее ее смерть в возрасте 117 лет и 168 дней, что сделало ее восьмым старейшим человеком с подтвержденным возрастом в истории.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уроженка США Морера была названа старейшим живущим человеком в январе 2023 года после смерти французской монахини сестры Андре в возрасте 118 лет.



Ранее она рассказала Книге рекордов Гиннесса, что прожила долгую жизнь благодаря "порядку, спокойствию, хорошим отношениям с семьей и друзьями".



"Я думаю, что долголетие также зависит от удачи. Удачи и хорошей генетики", — добавила она.



Во вторник, 20 августа семья Мореры опубликовала в ее аккаунте X сообщение о ее смерти.



"Она ушла так, как хотела: во сне, в мире и без боли", — говорится в посте.



Ее семья добавила, что Морера сказала им незадолго до своей смерти: "Я не знаю, когда, но очень скоро это долгое путешествие подойдет к концу. Смерть застанет меня измотанной от стольких прожитых лет, но я хочу, чтобы она застала меня улыбающейся, свободной и удовлетворенной".



Она родилась 4 марта 1907 года, за два года до начала строительства "Титаника".



И родилась она через год после того, как ее родители эмигрировали в США из Испании — восемь лет спустя, во время Первой мировой войны, они вернулись обратно.



Последние несколько десятилетий своей жизни она провела в доме престарелых в Каталонии. И, несмотря на свой преклонный возраст, она использовала учетную запись X для общения с тысячами своих подписчиков.



"Я старая, очень старая, но не идиотка", — говорится в ее биографии в социальной сети.



Морера — один из старейших людей, выздоровевших от COVID-19: в мае 2020 года у него был положительный результат теста на вирус.



Согласно Книге рекордов Гиннесса, титул старейшего человека, когда-либо зарегистрированного, принадлежит Жанне Луизе Кальман, которая родилась 21 февраля 1875 года и прожила 122 года и 164 дня.





