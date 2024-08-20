



Главком показал карту операции ВСУ в Курской области и потери РФ по боеприпасам

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сообщил, что украинские войска в Курской области увеличили контролируемую территорию до 1263 квадратных километров. По его словам, российские войска активно реагируют на действия ВСУ, наращивая свои силы и перебрасывая войска с других направлений.



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Сырский отметил, что Россия продолжает обстреливать населенные пункты в Сумской и Черниговской областях, а также ведет диверсионно-разведывательную деятельность. В Курской области украинские силы продвинулись на глубину обороны противника от 28 до 35 км.



В свою очередь Россия пытается предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск, увеличивая артиллерийские обстрелы. Сырский сообщил, что только с 6 по 14 августа российские войска использовали 400,63 тыс. артиллерийских боеприпасов, что в три раза больше, чем ВСУ, которые потратили 131,46 тыс. боеприпасов за тот же период.



Главком ВСУ также отметил, что в текущих условиях соотношение расходования артиллерийских боеприпасов улучшилось до 3:1 по сравнению с 7:1 в начале года. Он добавил, что с начала полномасштабной агрессии Россия выпустила более 9600 ракет и почти 14 тыс. ударных дронов, из которых более 2400 ракет и 9200 беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.



В частности, враг применял следующее вооружение:

111 "Кинжалов" (28 сбито);

894 "Калибра" (443 сбито);

1 846 Х-555/101 (1441 сбито);

211 "Ониксов" (12 сбито);

202 "Искандер-К" (76 сбито);

15 Х-35 (одна сбита);

57 других ракет (0 сбито);

362 Х-22/32 (две сбиты);

1300 "Искандер-М"/KN-23 (56 сбито);

шесть "Цирконов" (две сбиты);

68 "Точка-У" (шесть сбито);

1547 Х-25/29/31/35/58/59/60 (343 сбито);

3 008 С-300/400 (19 сбито).

Целями ракет 5197 гражданских объекта и 1998 военных.

Также, по словам генерала, россияне с начала полномасштабной войны применили против Украины 13 997 ударных дронов, из которых 9 272 сбили. Страну атаковали:

13 315 "шахедов" (8 836 сбито);

682 других дрона (430 сбито).

Дроны атаковали 1022 гражданских объекта и 3697 военных.