



ХАМАС: высказывание Байдена дало Израилю зеленый свет на продолжение войны

ХАМАС раскритиковал заявления президента США Джо Байдена об отказе от соглашения о перемирии в Газе, назвав его высказывания "зеленым светом" для Израиля на продолжение войны.



"Вводящие в заблуждение утверждения... не отражают истинной позиции движения, которое стремится достичь соглашения о прекращении огня", — говорится в заявлении ХАМАСа, в котором высказывания Байдена названы "американским зеленым светом для сионистского экстремистского правительства на совершение новых преступлений против беззащитных мирных жителей".



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Байден, отвечая на вопросы о соглашении о прекращении огня в понедельник, сказал: "Израиль говорит, что они могут это уладить, они готовы. Но мне сказали, что ХАМАС теперь отступает".



Садясь в самолет после выступления на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго, он добавил: "Это еще предстоит выяснить. Мы продолжим настаивать".



ХАМАС заявил, что заявления Байдена не отражают истинную позицию движения, которое стремится добиться прекращения боевых действий.

