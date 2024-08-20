



Армения вышла из ОДКБ, и армянский коньяк в России сразу весь испортился

Массовые нарушения были обнаружены в армянском коньяке как только Пашинян объявил о выходе Армении из ОДКБ.



90% поставляемых в Россию армянских коньяков не прошли соответствие стандартов качества, а половина и вовсе оказалась фальсификатом, содержащим невиноградные спирты. Такие данные привели в совместном исследовании ассоциации “Антиконтрафакт” и Союза производителей коньяка.



200 образцов коньяка из более чем 20 торговых марок от десяти крупнейших армянских производителей отправили в лабораторию Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.



“В 177 из них, то есть в девяти из десяти образцов, выявили нарушения. А почти в половине обнаружили спирты не виноградного происхождения. <…> И только 23 образца оказались полностью соответствующими ГОСТам и законодательству России”, — говорится в исследовании. Наименования брендов не приводятся.



Гендиректор “Антиконтрафакта” Кристина Скрипник отметила, что 89% образцов не соответствовали норме по органолептическим показателям (вкус, цвет, прозрачность) и по содержанию летучих компонентов, которые формируют букет. Контролеры “в шоке”, фальсификат “зашкалил”.





