



Путинские ВКС были развернуты в Курской области в качестве мотострелков

Россияне были озадачены после того, как президент Владимир Путин направил свои так называемые "космические войска" для защиты Курской области из-за нехватки личного состава в условиях украинской операции.



О переброске временного мотострелкового соединения Воздушно-космических сил России в Курскую область впервые сообщило независимое российское расследовательское издание Important Stories.



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Подразделение, созданное в период с мая по июнь, состоит из персонала охранных и логистических компаний, инженеров, механиков, некоторых офицеров и военнослужащих с ВКС. Также есть персонал со спецскладов Воздушно-космических сил и радиолокационных станций в Воронежской области России, которые ранее отвечали за укомплектование российского ядерного сдерживания, сообщило издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Канал Telegram Fighterbomber, связанный с Воздушно-космическими силами России, по-видимому, был сбит с толку решением о направлении подразделения в Курск. "Я понятия не имею, почему они называют себя мотострелками, если никаких признаков мотострелков там не наблюдается", — говорится в сообщении телеканала, в котором утверждается, что военнослужащие полка "просят у других подразделений что-нибудь посерьезнее автомата Калашникова".

