



Нэнси Пелоси: “Я сделала то, что должна была сделать”

Нэнси Пелоси наконец-то рассказала, какую роль она сыграла в устранении Джо Байдена из президентской гонки. Бывшая глава Палаты представителей заявила: “Я сделала то, что должна была сделать”.



Пелось, которой самой уже 81 год, вчера вечером, 19 августа, заявила, что ее беспокойство было “не о президенте”, а о “его предвыборной кампании”.



Когда в кулуарах Национального съезда Демократической партии представители CNN спросили Пелоси, ей “иногда приходится держать удар ради детей”. Об этом пишет Daily Mail.



Бессменный лидер демократов призналась более недели назад, что она оказывала давление на 81-летнего Байдена, чтобы тот отказался от участия в гонке за Белый дом, поскольку боялась, что он больше не будет принимать самостоятельные решения.



Сообщения предполагают, что Байден по-прежнему зол на ведущих демократов - особенно на Пелоси - за то, что они вывели его из гонки. Но президент в своем обращении в понедельник вечером, 19 августа, сказал, что это “неправда”, что он затаил обиду.