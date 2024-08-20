



Неудачно съездил: После визита Путина Китай сократил закупки российской нефти

Визит Путина к Си Цзиньпину закончился очередным неудачным последствием. Закупки нефти Китаем из России упали на 30%.



В марте нефть продавали в КНР на 2,55 млн баррелей в день, а в июне объемы объем сократился до 2,05 млн баррелей в сутки. В июле объемы еще упали - 1,9 млн.



В совокупности за 4 месяца поставки нефти в Китай упали на 30%, а с начала года — на 22% ( для сравнения - в декабре это было 2,25 млн баррелей в сутки).



История стара как мир. Руки нагрел Ближний Восток - тот самый, который уверял Путина в своей поддержке и дружбе, где ему красные дорожки расстилали от трапа самолета. Поставки из Саудовской Аравии в июле выросли на 13% год к году, а это до 1,51 млн баррелей в день.



Малайзия также осуществила “удар в спину” увеличив экспорт на 61%, до 1,46 млн баррелей в сутки. А Малайзия, не будем забывать, - главный хаб по реэкспорту нефти из подсанкционных стран типа Ирана и Венесуэлы. Китай, впрочем, остается крупнейшим покупателем российской нефти, забирая 43% всех баррелей, которые нефтяники вывозят за рубеж, отмечают эксперты CREA. Но тут уже вопрос цены. Из всех товаров, что Россия поставляет в КНР, на нефть приходится почти две трети, а на сырье — более 90%.



