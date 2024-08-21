



Американцы высмеяли Окасио-Кортес за попытку изображать американский акцент

Александрию Окасио-Кортес поймали на имитации “нового американского акцента” во время ее театральной речи на Национальном съезде Демократической партии.

Where did @AOC Alexandria Ocasio-Cortez get the new accent during her screamfest? #Democrats scream speeches because they're not saying anything important so they don't want you to understand. Occasional Cortex is no different. Remember when she cost her district all those jobs? https://t.co/RyXSHkoFzB — Kira (@KiraWal13810301) August 20, 2024

AOC speech was cringe. The fake accent was way too much for me. Back snapped. I called it. DNC is cringe as all get out. pic.twitter.com/dbVorXVlnu — LCTRfan (@LCTRfan) August 20, 2024

I’m starting to think AOC yelling in her new southern accent was the highlight https://t.co/Fmqi5X4x8s — Lana⚡️ (@AmericaSavedMe) August 20, 2024

34-летняя конгрессвумен с левыми и антисемитскими взглядами подверглась критике в социальных сетях после ее воодушевляющего, многоминутного выступления перед делегатами в Чикаго в понедельник вечером. Многие спрашивали: “что у нее за акцент такой?”Кадры, распространяемые в Интернете, указывают на особенно эмоциональную часть выступления Окасио-Кортес, когда она нацелилась на бывшего президента Дональда Трампа.“Лично мне надоело слушать, как какой-то никчемный разрушитель профсоюзов считает себя большим патриотом, чем женщина, которая каждый день борется за то, чтобы вызволить трудящихся из-под сапога жадности, попирающей наш образ жизни”, — выступала Кортес.Некоторые критики обвинили ее в том, что она, обращаясь к толпе, явно тянула слова с южной нотой.