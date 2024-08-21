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Американцы высмеяли Окасио-Кортес за попытку изображать американский акцент
21.08.2024 01:30 Катя Шульц

Американцы высмеяли Окасио-Кортес за попытку изображать американский акцент

Александрию Окасио-Кортес поймали на имитации “нового американского акцента” во время ее театральной речи на Национальном съезде Демократической партии.


34-летняя конгрессвумен с левыми и антисемитскими взглядами подверглась критике в социальных сетях после ее воодушевляющего, многоминутного выступления перед делегатами в Чикаго в понедельник вечером. Многие спрашивали: “что у нее за акцент такой?”
Кадры, распространяемые в Интернете, указывают на особенно эмоциональную часть выступления Окасио-Кортес, когда она нацелилась на бывшего президента Дональда Трампа.

“Лично мне надоело слушать, как какой-то никчемный разрушитель профсоюзов считает себя большим патриотом, чем женщина, которая каждый день борется за то, чтобы вызволить трудящихся из-под сапога жадности, попирающей наш образ жизни”, — выступала Кортес.

Некоторые критики обвинили ее в том, что она, обращаясь к толпе, явно тянула слова с южной нотой.
 

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