



Трамп делает ложные намеки на поддержку со стороны Свифт

Дональд Трамп, по-видимому, ложно намекнул, что пользуется поддержкой Тейлор Свифт, разместив в социальных сетях поддельные фотографии певицы и ее поклонников, поддерживающих его.



Кандидат в президенты от Республиканской партии разместил сообщение "Я принимаю!" рядом с изображениями, которые были взяты из других аккаунтов социальных сетей. Многие из них, по-видимому, были созданы с помощью искусственного интеллекта.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Публикация вызвала негативную реакцию среди поклонников Свифт, известных как Swifties, которые обвинили Трампа в распространении дезинформации.



Певица не поддерживала ни одного кандидата на выборах 2024 года, но поддерживала демократов в 2020 году и критиковала Трампа, когда он был президентом.

