



Disney передает в суд дело о трагической смерти

Джеффри Пикколо подал иск о смерти против Disney и владельцев ресторана после того, как его жена умерла в 2023 году от сильной аллергической реакции после еды в Disney World во Флориде.



Компания Disney утверждала, что дело должно быть передано в арбитраж из-за пункта в положениях и условиях ее стримингового сервиса Disney+, на который Пикколо недолгое время оформлял подписку в 2019 году.



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Однако после негативной реакции было принято решение о том, что теперь дело может быть рассмотрено в суде.



"Мы считаем, что эта ситуация требует деликатного подхода, чтобы ускорить разрешение проблемы для семьи, которая пережила такую тяжелую утрату", — заявил в интервью BBC Джош Д'Амаро из Disney.



"Поэтому мы решили отказаться от права на арбитраж и передать дело на рассмотрение в суд".

