



20 месяцев тюрьмы за расистские оскорбления полицейской собаки

Отец троих детей, который кричал на полицейскую собаку и использовал расистские оскорбления, был приговорен к 20 месяцам тюрьмы за нарушение общественного порядка.



Брэдли Маккарти был приговорен во вторник, 20 августа после того, как на видео было заснято, как он "угрожал" левым протестующим на антииммиграционном митинге в Бристоле.



34-летний Маккарти присоединился к антииммиграционному маршу в Бристоле, в ходе которого 3 августа произошли столкновения с контрпротестующими и полицией в Касл-парке и на Бристольском мосту.



Бристольский королевский суд рассмотрел дело о том, что он сыграл "видную" роль в попытке спровоцировать полицию и "агрессивно" кричал на полицейскую собаку.



"Все это происходило в атмосфере пороховой бочки, где достаточно действий одного человека, чтобы спровоцировать очень серьезное групповое насилие", — заявил судья Джулиан Ламберт.



Маккарти признал себя виновным. У него есть судимости за насилие, преступления, связанные с оружием, и нарушение общественного порядка.

