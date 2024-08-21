



Панама начала возврат мигрантов, рейсами за счет США

Во вторник, 20 августа Панама начала репатриацию нелегальных мигрантов рейсами, финансируемыми Соединенными Штатами.



Этот шаг был предпринят менее чем через два месяца после того, как Хосе Рауль Мулино был приведен к присяге в качестве президента Панамы.



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Мулино вел свою кампанию, обещая "закрыть" Дарьенский пробел — опасный участок джунглей, который в прошлом году пересекли более полумиллиона мигрантов по пути на север из Южной Америки.



Администрация Байдена заявила, что согласилась оплатить рейсы в рамках своих усилий по сдерживанию нелегальной миграции.

