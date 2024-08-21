



В Японии отменили авиарейсы из-за пропажи ножниц

В японском аэропорту было отменено 36 рейсов и задержано 201 рейс после того, как в магазине возле выхода на посадку пропали ножницы.



Проверки безопасности в терминале внутренних рейсов нового аэропорта Титосэ на Хоккайдо были приостановлены примерно на два часа, в результате чего сотни путешественников временно оказались в затруднительном положении.



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Возникли огромные пробки и очереди, поскольку пассажирам в зале вылета приходилось повторно проходить проверку безопасности.



Власти попытались найти пропавшие ножницы, которые были обнаружены в том же магазине на следующий день.

