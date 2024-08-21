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Мишель Обама: у демократов - комплекс Златовласки
21.08.2024 07:23 Алина Груднева

Мишель Обама: у демократов - комплекс Златовласки

Бывшая первая леди США Мишель Обама раскритиковала членов Демократической партии, которые не хотят голосовать за вице-президента Камалу Харрис.

Соответствующее заявление она сделала на Национальном съезде Демократической партии.

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"В ту минуту, когда что-то идет не так, в ту минуту, когда ложь воцаряется, мы не можем начать заламывать руки. Мы не можем впадать в комплекс Златовласки", - сказала она.

Отметим, что эффект Златовласки, или "Правило Златовласки" - концепция, согласно которой люди предпочитают не бросаться в крайности и выбирают "золотую середину", подходящую именно им.

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