



Трамп предложил Кеннеди место в администрации

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предложил Роберту Кеннеди должность в своей администрации, если он победит на президентских выборах.



Соответствующее заявление он сделал в комментарии американскому телеканалу CNN.



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"Он - блестящий парень. Он очень умный. Я знаю его очень давно и уважаю его", - сказал Трамп.



По его словам, если Кеннеди подумывает о выходе из президентской гонки, то республиканец будет рад, если тот к нему присоединится.



"Я лидирую в опросах, но не так сильно. Но независимо от этого моя стратегия не меняется. Мы не хотим преступности. Мы хотим иметь сильную армию. Мы должны остановить ввоз наркотиков. Мы должны остановить людей, которые вливаются в нашу страну через открытую границу", - продолжил Трамп.