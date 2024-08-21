



Сколько собрала предвыборная кампания Харрис за месяц

Предвыборная кампания Камалы Харрис собрала около 500 миллионов долларов за месяц.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.



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По их словам, речь идет о "беспрецедентной сумме", которая отражает энтузиазм доноров в преддверии президентских выборов.



В июле Харрис, после того, как получила большинство голосов, которого хватило для ее выдвижение в качестве кандидата, собрала 310 млн долларов.



К сравнению, кампания кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в прошлом месяце собрала 138,7 миллиона долларов.