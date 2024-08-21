



Украина ратифицировала Римский статут

Верховная Рада Украины 21 августа официально ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда.



По словам народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка, законопроект поддержал 281 человек.



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Римский статут определяет порядок работы МУС и определяет преступления, подпадающие под его юрисдикцию, в том числе, геноцид, преступления против человечности и военные преступления.



По словам главы Офиса Президента Украины Ирины Мудрой, ратификация позволит Украине обрести полноправное членство в МУС.