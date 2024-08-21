



Раскрыта последняя воля Алена Делона

Популярный французский актер Ален Делон незадолго до смерти завещал усыпить его любимую собаку после того, как он скончается.



Об этом сообщил Фонд Бриджит Бардо.



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По словам родственников, последнюю волю актера они выполнять не собираются.



"Не переживайте за Лубо! У собаки есть свой дом и семья, подтвердили нам родственники актера, которые позаботятся о ней. Лубо, конечно, не усыпят! Жизнь животного не должна зависеть от жизни человека", - сказано в сообщении.