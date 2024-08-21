Новости » Life Style
Раскрыта последняя воля Алена Делона
21.08.2024 13:57 Алина Груднева

Раскрыта последняя воля Алена Делона

Популярный французский актер Ален Делон незадолго до смерти завещал усыпить его любимую собаку после того, как он скончается.

Об этом сообщил Фонд Бриджит Бардо.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По словам родственников, последнюю волю актера они выполнять не собираются.

"Не переживайте за Лубо! У собаки есть свой дом и семья, подтвердили нам родственники актера, которые позаботятся о ней. Лубо, конечно, не усыпят! Жизнь животного не должна зависеть от жизни человека", - сказано в сообщении.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы