



Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком

Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес официально подала на развод с актером Беном Аффлеком.



Она подала заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса.



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По словам Джей Ло, она не живет с мужем с 26 апреля. По документам, пара должна будет делиться друг с другом финансовой информацией, в том числе о доходах, расходах, недвижимости и долгах.



Это будет происходить до тех пор, пока Лопес и Аффлек не достигнут окончательного соглашения по всем финансовым вопросам.

