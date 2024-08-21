Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком
Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес официально подала на развод с актером Беном Аффлеком.
Она подала заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса.
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По словам Джей Ло, она не живет с мужем с 26 апреля. По документам, пара должна будет делиться друг с другом финансовой информацией, в том числе о доходах, расходах, недвижимости и долгах.
Это будет происходить до тех пор, пока Лопес и Аффлек не достигнут окончательного соглашения по всем финансовым вопросам.