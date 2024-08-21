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Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком
21.08.2024 11:36 Алина Груднева

Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком

Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес официально подала на развод с актером Беном Аффлеком.

Она подала заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса. 

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По словам Джей Ло, она не живет с мужем с 26 апреля. По документам, пара должна будет делиться друг с другом финансовой информацией, в том числе о доходах, расходах, недвижимости и долгах.

Это будет происходить до тех пор, пока Лопес и Аффлек не достигнут окончательного соглашения по всем финансовым вопросам.
 

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