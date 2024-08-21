



В ЕС запустят новую систему въезда в Шенгенскую зону

Евросоюз намерен запустить новую автоматизированную систему регистрации и въезда в Шенгенскую зону.



По данным Euronews, соответствующие меры вступят в силу с 10 ноября.



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Целью новой системы является замена ручного проставления штампов в паспортах граждан третьих стран и усиление безопасности границ.



Нововведение предусматривает цифровой сбор и хранение персональных данных приезжих. Туристы будут пользоваться терминалами самообслуживания для сканирования паспортов или других документов. Будет фиксироваться имя, биометрические данные, дата и место въезда / выезда.



Более того, сканы лица и отпечатки пальцев будут сниматься раз в три года. Они будут действительно в течение нескольких поездок.