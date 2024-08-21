



В Боснии и Герцеговине работник школы устроил стрельбу: трое погибших

В городе Санский Мост сотрудник средней школы застрелил троих своих коллег.



По данным N1, ассистент убил директора, секретаря и педагога.



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"Я могу подтвердить, что в школе применялось огнестрельное оружие, три человека были убиты и один серьезно ранен. Все остальные подробности станут известны после расследования", – сообщил представитель МВД Боснии и Горцеговины Аднан Беганович.



Сотрудник неоднократно жаловался на дискриминацию и конфликтовал с руководством. По версии следствия, 21 августа он ворвался на собрание преподавателей, выискивая людей, которые состояли в дисциплинарных комиссиях. Кровавую расправу он совершил за то, что против него было возбуждено дисциплинарное производство.