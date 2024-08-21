



Обама: США готовы к президентству Харрис

Бывший президент США Барак Обама публично поддержал кандидатуру Камалы Харрис.



По его словам, Америка готова к ее президентству.



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На съезде демократов в Чикаго Обама поблагодарил Джо Байдена за службу стране.



"История запомнит Джо Байдена как президента, который защитил демократию в момент большой опасности. Теперь нам всем предстоит бороться за Америку, в которую мы верим. И не заблуждайтесь, это будет именно борьба. Несмотря на всю невероятную энергию, которую мы смогли сгенерировать за последние несколько недель, это все равно будет напряженная гонка в сильно разделенной стране", - подчеркнул Обама.



В свою очередь, его супруга Мишель заявила, что Камала Харрис является достойным кандидатом в президенты.



"Ее история — это ваша история. Это моя история. Это история подавляющего большинства американцев, которые пытаются построить лучшую жизнь", - сказала она.