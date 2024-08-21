



Харрис официально стала кандидатом от демократов

Вице-президент США Камала Харрис официально стала кандидатом от Демократической партии на предстоящих президентских выборах.



Об этом сообщает американский телеканал CNN.



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Ее официально выдвинули во время съезда демократов в Чикаго.



"Это кампания, основанная на силе народа, и вместе мы проложим новый путь вперед", - сказала Харрис по видеосвязи.



В начале месяца Харрис получила большинство голосов во время виртуального голосования. Она будет первой цветной женщиной, ставшей кандидатом.