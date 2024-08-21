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Харрис официально стала кандидатом от демократов
21.08.2024 09:20 Алина Груднева

Харрис официально стала кандидатом от демократов

Вице-президент США Камала Харрис официально стала кандидатом от Демократической партии на предстоящих президентских выборах.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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Ее официально выдвинули во время съезда демократов в Чикаго.

"Это кампания, основанная на силе народа, и вместе мы проложим новый путь вперед", - сказала Харрис по видеосвязи.

В начале месяца Харрис получила большинство голосов во время виртуального голосования. Она будет первой цветной женщиной, ставшей кандидатом.

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