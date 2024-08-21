



Шумер: Трамп распространяет антисемитские стереотипы

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер прокомментировал кандидатуру Дональда Трампа от Республиканской партии на предстоящих выборах.



Соответствующее заявление он сделал на Национальном съезде Демократической партии.



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"Как самый высокопоставленный избранный еврейский чиновник в истории Америки, я хочу, чтобы мои внуки никогда не сталкивались с дискриминацией из-за того, кем они являются. Но Дональд Трамп - это парень, который распространяет антисемитские стереотипы. Он даже пригласил на ужин в Мар-а-Лаго сторонника превосходства белой расы", - сказал он, имея в виду Ника Фуэнтеса.



По словам Шумера, "предубеждения Трампа" распространяются во всех направлениях в рядах его сторонников по всему миру.