Новости » Происшествия
На нефтебазе под Ростовом вновь прогремел взрыв
21.08.2024 10:07 Алина Груднева

На нефтебазе под Ростовом вновь прогремел взрыв

Утром, 21 августа, на нефтебазе Пролетарске Ростовской области вновь прогремел взрыв.

Об этом сообщают российские паблики.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Речь идет уже о третьем взрыве за последние несколько дней. По предварительным данным, на воздух взлетела цистерна.

По предварительным данным, информация о пострадавших не поступала. На место происшествия отправлены более 600 спасателей, которые пытаются пресечь распространение огня. В тушении задействованы два пожарных поезда и самолет.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы