



На нефтебазе под Ростовом вновь прогремел взрыв

Утром, 21 августа, на нефтебазе Пролетарске Ростовской области вновь прогремел взрыв.



Об этом сообщают российские паблики.



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Речь идет уже о третьем взрыве за последние несколько дней. По предварительным данным, на воздух взлетела цистерна.



По предварительным данным, информация о пострадавших не поступала. На место происшествия отправлены более 600 спасателей, которые пытаются пресечь распространение огня. В тушении задействованы два пожарных поезда и самолет.