Хуситы атаковали очередной корабль в Красном море
Утром, 21 августа, йеменские хуситы совершили очередную атаку на корабль в Красном море.
Об этом сообщает Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).
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Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала. Подробности выясняются.
UKMTO WARNING INCIDENT 110 ATTACK https://t.co/fX3hWupi7g#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/6N3wkERkHz— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) August 21, 2024