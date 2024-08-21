



Хуситы атаковали очередной корабль в Красном море



Утром, 21 августа, йеменские хуситы совершили очередную атаку на корабль в Красном море.



Об этом сообщает Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).



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Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала. Подробности выясняются.