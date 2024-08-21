



Медведев о продвижении ВСУ в Курской области: больше никаких переговоров

Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев разразился угрозами в адрес Киева из-за успешного продвижения ВСУ в Ростовской области.



В операции украинцев он также обвинил Великобританию.



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"На мой взгляд, в последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность – переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определённом стечении обстоятельств. А именно – ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму. С неясными перспективами и

Последствиями", - посетовал Медведев.



По его словам, "досужая болтовня" по поводу возможности мира прекращена из-за продвижения украинцев в Курской области.



"Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага. Так что пусть мерзкий ублюдок с противной мордой и растрепанными белесыми волосами из страны, где готовилась террористическая операция, не радуется ей. Его страна сделала много хуже подопечной им территории Украины. Будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов", - добавил он, имея в виду Бориса Джонсона и Британию.