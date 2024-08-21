



ЮАР заблокировала передачу снарядов Польше из-за Украины

ЮАР отказалась передавать артиллерийские снаряды Польше, опасаясь, что они окажутся в руках украинцев.



Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.



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Уточняется, что Варшава заказывала 50 тысяч боеприпас у немецкой компании Rheinmetall через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения РФ. В конечном итоге, страна так и не получила заказ.



По данным польского оборонного ведомства, контракт расторгли 20 августа 2023 года. Его должна была выполнить южноафриканское дочерняя компания Rheinmetall - Denel Munition, которой принадлежит 51% акций.



"Снабжение боеприпасов в Польшу было заблокировано - более или менее непосредственно - правительством ЮАР из-за опасений, что они могут быть отправлены в Украину. Однако Южная Африка ближе к России, с которой она, среди прочего, входит вместе в альянс БРИКС", - сказано в материале.