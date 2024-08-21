



В Москве экстренно эвакуировали торговый центр: что произошло

Днем, 21 августа, в Москве экстренно эвакуировали посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центре "Океания".



Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление МЧС РФ.



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Речь идет о торговом центре, который расположен на Кутузовском проспекте на западе российской столицы.



По предварительным данным, эвакуированы около 800 человек. По официальной версии, причиной послужило короткое замыкание на электрощитке, из-за которого сработала система пожаротушения на паркинге.

