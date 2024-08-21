



Вертолет Раиси разбился из-за погодных условий и слишком большого веса

Вертолет бывшего президента Ирана Эбрагима Раиси, погибшего в мае, разбился из-за погодных условий и имел слишком большой вес.

🚨🇮🇷IRANIAN PRESIDENT’S HELICOPTER CRASHED DUE TO WEATHER AND WEIGHT ISSUES



According to an Iranian security source, the helicopter carrying Iran's late President Raisi crashed due to adverse weather conditions and the helicopter's inability to handle the weight.



The… pic.twitter.com/Djkwidsf5j — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 21, 2024

Об этом свидетельствуют окончательные результаты расследования авиакатастрофы, опубликованные иранским информационным агентством "Фарес".Источник в безопасности сообщил агентству, что теперь можно с уверенностью определить, что инцидент действительно был несчастным случаем и что вертолет перевозил двух человек сверх своих возможностей.Помимо Раиси, в момент крушения в вертолете находилось восемь человек, все они погибли.