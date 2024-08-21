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Вертолет Раиси разбился из-за погодных условий и слишком большого веса
21.08.2024 19:35 Катя Шульц

Вертолет Раиси разбился из-за погодных условий и слишком большого веса

Вертолет бывшего президента Ирана Эбрагима Раиси, погибшего в мае, разбился из-за погодных условий и имел слишком большой вес.


Об этом свидетельствуют окончательные результаты расследования авиакатастрофы, опубликованные иранским информационным агентством "Фарес".

Источник в безопасности сообщил агентству, что теперь можно с уверенностью определить, что инцидент действительно был несчастным случаем и что вертолет перевозил двух человек сверх своих возможностей.

Помимо Раиси, в момент крушения в вертолете находилось восемь человек, все они погибли.

 

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