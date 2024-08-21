



Барак Обама: Трамп раздражает

Бывшего президента США Барака Обаму раздражает кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.



Такое заявление он сделал во время партийного съезда в Чикаго.



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Обама обозвал Трампа 78-летним миллиардером, "который не перестает ныть" и может ввергнут Соединенные Штаты в хаос.



"Трамп похож на соседа, который оставляет свой садовый пылесос включённым 24 часа в сутки: просто раздражает", - отметил он.



По словам Обамы, Трамп любит безумные теории заговора и одержим "размерами толпы".