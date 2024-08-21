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В Конго затонуло судно: пропали более 100 пассажиров
21.08.2024 23:28 Алина Груднева

В Конго затонуло судно: пропали более 100 пассажиров

В Демократической Республики Конго  на реке Лукени затонуло судно.

По данным East African, более 100 человек считаются пропавшими без вести.

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Местные власти сообщили, что судно зацепило дерево, которое лежало на дне, после чего начало тонуть. На орту находилось примерно 300 человек. Несколько десятков пассажиров выжили.

Также выловлены несколько тел погибших. Местные власти пока не смогли установить точное число жертв. Поисково-спасательная операция продолжается.
 

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