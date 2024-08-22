Лариса Долина пытается отсудить свое жилье
Российская певица Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, решила подать в суд на женщину, которая купила ее квартиру.
По данным SHOT, она подала иск 19 августа на 34-летнюю мать-одиночку Полину Лурье.
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Артистка пытается отсудить у нее свое жилье. Долина объявила, что сделка о продаже квартиры в московских Хамовниках нужно признать недействительной.
Если певицу постигнет удача в суде, ее обяжут возместить женщина 112 млн рублей.