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Лариса Долина пытается отсудить свое жилье
22.08.2024 00:25 Алина Груднева

Лариса Долина пытается отсудить свое жилье

Российская певица Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, решила подать в суд на женщину, которая купила ее квартиру.

По данным SHOT, она подала иск 19 августа на 34-летнюю мать-одиночку Полину Лурье.

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Артистка пытается отсудить у нее свое жилье. Долина объявила, что сделка о продаже квартиры в московских Хамовниках нужно признать недействительной.

Если певицу постигнет удача в суде, ее обяжут возместить женщина 112 млн рублей.

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