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Модель Victoria's Secret стала жертвой грабителей
21.08.2024 12:17 Алина Груднева

Модель Victoria's Secret стала жертвой грабителей

Модель Victoria's Secret Даниэла Брага стала жертвой грабителей.

По словам знаменитости, воры пробрались в ее дом в Лос-Анджелесе.

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В частности, у Даниэлы украли драгоценности и дорогие вещи. Она оценила ущерб на более чем один миллион долларов.



После себя грабители оставили жуткий беспорядок. Чтобы пролезть в дом, они разбили заднее окно. Среди украденного были дизайнерская сумка и драгоценности, в том числе кольцо. Полиция пока что никого не задержала.

 

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