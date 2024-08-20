



Исследователи утверждают, что рои дронов могут остановить лесные пожары

Британские исследователи надеются, что вскоре дроны смогут работать сообща, объединяясь в стаи, чтобы тушить возгорания до того, как они перерастут в лесные пожары.



Группа пожарных, ученых и инженеров работает над проектом, который, по их словам, позволит роям из 30 автономных дронов обнаруживать и тушить пожары, работая коллективно с использованием искусственного интеллекта.



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Управляемые людьми дроны уже используются при тушении пожаров, например, для обнаружения скрытых возгораний и оценки рисков для безопасности.



Исследование все еще находится на стадии тестирования и не применялось в борьбе с лесными пожарами, но команда утверждает, что это первый опыт объединения технологии беспилотных дронов с роевой инженерией в области пожаротушения.

