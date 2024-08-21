



Покушение на бизнесмена из Израиля в Стамбуле: подозреваемый задержан в Румынии

В Румынии задержаны трое подозреваемых в причастности к убийству израильского бизнесмена Абдулкадира Анаса в Стамбуле.



Об этом сообщила турецкая полиция.



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Израильтянин был застрелен в своей машине в воскресенье вечером. Еще двое мужчин получили ранения. Состояние одного из пострадавших до сих пор оценивается как критическое.



Нападавшие скрылись через болгарскую границу в течение 2,5 часов после стрельбы.



В Стамбуле подчеркнули, что нападение было совершено из-за спора по поводу денег. По версии полиции, в разборки были вовлечены четыре человека. Они арестованы.