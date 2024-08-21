



В Беларусь вновь проник дрон россиян

Утром, 21 августа, в воздушное пространство Беларуси проник очередной дрон россиян, который предназначался для удара по Украине.



О проникновении Shahed сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".



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Уточняется, что дрон вошел вошел в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской области около 8:40 утра.



После этого Shahed продолжил движение к западу вдоль белорусско-украинской границы.