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В Беларусь вновь проник дрон россиян
21.08.2024 11:14 Алина Груднева

В Беларусь вновь проник дрон россиян

Утром, 21 августа, в воздушное пространство Беларуси проник очередной дрон россиян, который предназначался для удара по Украине.

О проникновении Shahed сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

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Уточняется, что дрон вошел вошел в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской области около 8:40 утра.

После этого Shahed продолжил движение к западу вдоль белорусско-украинской границы.

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