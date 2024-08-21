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Топовый экс-тренер сборной Англии оставил предсмертное послание
21.08.2024 13:02 Алина Груднева

Топовый экс-тренер сборной Англии оставил предсмертное послание

Шведский футбольный тренер Свен-Йоран Эрикссон оставил предсмертное послание.

Как известно, бывший наставник сборной Англии по футболу страдал от неизлечимого рака.

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"У меня была хорошая жизнь. Думаю, мы все боимся дня, когда умрем, но жизнь – это еще и смерть. Нужно научиться принимать ее такой, какой она есть. Надеюсь, вы запомните меня как хорошего парня, пытавшегося сделать все, что мог. Не унывайте, улыбайтесь. Спасибо за все, тренеры, игроки, зрители, это было здорово. Берегите себя и свою жизнь. И живите им. Будьте", - написал Эрикссон.

В январе этого года он сообщал, что врачи дали ему максимум год.

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