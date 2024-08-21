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Блинкен обсудил Газу с эмиром Катара и главой МИД Иордании
21.08.2024 13:34 Алина Груднева

Блинкен обсудил Газу с эмиром Катара и главой МИД Иордании

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Иордании и катарским эмиром.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Катара.

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"Стороны обсудили развитие ситуации в регионе и посреднические усилия по прекращению войны в Газе", - сказано в сообщении. 

В свою очередь, иорданский министр объявил об "опасном ухудшении" ситуации в Иудее и Самарии.

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