



Блинкен обсудил Газу с эмиром Катара и главой МИД Иордании

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Иордании и катарским эмиром.



Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Катара.



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"Стороны обсудили развитие ситуации в регионе и посреднические усилия по прекращению войны в Газе", - сказано в сообщении.



В свою очередь, иорданский министр объявил об "опасном ухудшении" ситуации в Иудее и Самарии.