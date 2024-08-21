В Китае ответили на одобрение Америкой ядерной стратегии
Китай обеспокоен информацией о том, что США одобрили новую ядерную стратегию для сдерживания ядерного потенциала КНР.
По данным Reuters, об этом сообщила представитель МИД Китая Мао Нин.
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"США распространяют нарратив о ядерной угрозе Китая, находя оправдание, чтобы получить стратегическое преимущество", - отметила она.
По словам Нин, США якобы "раздували" теорию ядерной угрозы Китая в последние годы.