



В Китае ответили на одобрение Америкой ядерной стратегии

Китай обеспокоен информацией о том, что США одобрили новую ядерную стратегию для сдерживания ядерного потенциала КНР.



По данным Reuters, об этом сообщила представитель МИД Китая Мао Нин.



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"США распространяют нарратив о ядерной угрозе Китая, находя оправдание, чтобы получить стратегическое преимущество", - отметила она.



По словам Нин, США якобы "раздували" теорию ядерной угрозы Китая в последние годы.