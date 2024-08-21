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У Бейонсе появится собственный бренд виски
21.08.2024 20:10 Алина Груднева

У Бейонсе появится собственный бренд виски

Популярная певица Бейонсе в сотрудничестве с Moet Hennessy запускает собственный бренд виски под названием SirDavis Whisky. 

По данным Food and Wine, напиток будет производиться в Техасе.

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Такое название певица выбрала в память о своем прадеде Дэвисе Гоге, который гнал самогонку во время "сухого закона".
  
"Узнав, что мой прадед был самогонником, я поняла, откуда моя любовь к виски", - сказала Бейонсе.

Ожидается, что в продаже SirDavis Whisky появится уже в следующем месяце в США, Японии, Франции и Великобритании. Бутылка напитка крепостью в 44% будет стоить 89 долларов.

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