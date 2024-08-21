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Английский эксперт по оружию удивлен нежеланию россиян защищать свои территории
21.08.2024 20:16 Катя Шульц

Английский эксперт по оружию удивлен нежеланию россиян защищать свои территории

После того, как ВСУ начали военную операцию в Курской области в Великобритании очень удивились тому, что местное население не сопротивлялось украинскому наступлению.

Полковник армии Великобритании в отставке и эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон сказал:.

“Мы очень удивлены тем фактом, что местные русские на Курщине приветствовали вхождение украинских сил. Без сомнения, это оказало глубокое впечатление на Москву”.

Очевидным фактом оказалось то, что русские оказались не готовы защищать собственную территорию.


 

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