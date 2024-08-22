



Фигурка персонажа из "Звездных войн" ушла с молотка за рекордную сумму

Редкая фигурка персонажа Боба Фетта из "Звездных войн" продана на аукционе за рекордную сумму.



По данным Daily Mail, игрушка ушла с молотка за 1,3 миллиона долларов.



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Фигурка Боба Фетта стала самой дорогой вещью, проданной на аукционе. Она входила в серию J-slot Rocket-Firing.





Уникальность игрушки заключалось в том, что ее выпускали ограниченным тиражем. Фигурка многие годы принадлежала сотруднику компании Kenner.

