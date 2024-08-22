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“Ребенок года 2024” придумал мыло против рака кожи
22.08.2024 03:30 Катя Шульц

“Ребенок года 2024” придумал мыло против рака кожи

Хеман Бекеле 15-летний подросток из Эфиопии всегда мечтал решить вопрос вредоносного воздействия солнца на человеческую кожу.

Химией мальчик увлекался с 6 лет. Поэтому неудивительно, что с пробирками он возился чаще, чем играл с друзьями во дворе. Как-то раз Хеману пришла в голову идея соединить мыло и противораковый крем. 

За идею средства Хеман получил премию Time в 25 000 $ . Теперь средство находится на стадии тестирования. Микробиологи проводят опыты на мышах.

 

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