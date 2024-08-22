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Если вы фуд-блогер, будьте готовы к тому, что еда может атаковать вас
22.08.2024 05:30 Катя Шульц

Если вы фуд-блогер, будьте готовы к тому, что еда может атаковать вас

В китайском ресторане рак-богомол атаковал посетительницу ресторана. Девушка собиралась отправить свою будущую еду в кипяток, но рак был не готов так бесславно закончить свою жизнь. Он просто вцепился клешней в руку той, кто собралась его съесть.

На крики девушки сбежался персонал. А рак был не прост - отцепить его удалось не сразу. 

Видимо, девушка была фуд-блогером, потому что весь процесс прекрасным образом был снят на камеру.

 

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