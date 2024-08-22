



Если вы фуд-блогер, будьте готовы к тому, что еда может атаковать вас

В китайском ресторане рак-богомол атаковал посетительницу ресторана. Девушка собиралась отправить свою будущую еду в кипяток, но рак был не готов так бесславно закончить свою жизнь. Он просто вцепился клешней в руку той, кто собралась его съесть.



На крики девушки сбежался персонал. А рак был не прост - отцепить его удалось не сразу.



Видимо, девушка была фуд-блогером, потому что весь процесс прекрасным образом был снят на камеру.



