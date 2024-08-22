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В Волгоградской области военный аэродром подвергся атаке дронов | Фото: скриншот
22.08.2024 08:28 Алина Груднева

В Волгоградской области военный аэродром подвергся атаке дронов

В ночь на 22 августа в российской Волгоградской области был атакован военный аэродром "Мариновка" в Калачевском районе.

В местных пабликах сообщили, что в результате атаки дронов начали взрываться склады, где хранились ракеты. 

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А тем временем, в российском оборонном ведомстве рапортуют, будто в небе над областью было "перехвачено" 13 дронов.

Также уточняется, что беспилотники сбиты в Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областях.

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