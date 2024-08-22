



В Волгоградской области военный аэродром подвергся атаке дронов

В ночь на 22 августа в российской Волгоградской области был атакован военный аэродром "Мариновка" в Калачевском районе.



В местных пабликах сообщили, что в результате атаки дронов начали взрываться склады, где хранились ракеты.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



А тем временем, в российском оборонном ведомстве рапортуют, будто в небе над областью было "перехвачено" 13 дронов.



Также уточняется, что беспилотники сбиты в Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областях.



